Kaymakam öğrencilerine masal Okudu
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Kaymakam öğrencilerine masal Okudu

Yeşilyurt Kaymakamı Muhammed Sait Baytok, okul ziyaretlerini sürdürüyor.

08.01.2020 16:20 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:55
Kaymakam öğrencilerine masal Okudu

Kaymakamı Muhammed Sait Baytok, okul ziyaretlerini sürdürüyor.

"Masal Projesi" kapsamında Yunus Emre İlkokulunu ziyaret eden Baytok, ana sınıfında oluşturulan masal köşesinde öğrencilere masal okudu.

Baytok'u büyük dikkatle dinleyen öğrenciler, bir süre Kaymakam ile sohbet etti.

Baytok "Masal Tokat Projesi" kapsamında okula masal köşesi kazandırılmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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