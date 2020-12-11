Kaymakam Nazlı: "Silifke'de Covid hastalarına yönelik her türlü medikal kapasiteye sahibiz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kaymakam Nazlı: "Silifke'de Covid hastalarına yönelik her türlü medikal kapasiteye sahibiz"

11.12.2020 13:29 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:34
Kaymakam Nazlı:

Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, ilçede Covid hastalarına yönelik her türlü tedaviye başlanabilecek medikal yeteneğe ve ilaç kapasitesine sahip olduklarını belirterek, "Hastanemizde yüksek akımlı oksijen tedavisi de uygulanmaktadır" dedi.

Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, ilçede Covid hastalarına yönelik her türlü tedaviye başlanabilecek medikal yeteneğe ve ilaç kapasitesine sahip olduklarını belirterek, "Hastanemizde yüksek akımlı oksijen tedavisi de uygulanmaktadır" dedi.

Kaymakam Nazlı, Silifke Sağlık Müdürü Hakan Yener ve Silifke Devlet Hastanesi Başhekimi Özgür Ozan Karak ile birlikte ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelerek Covid-19 hastalığı ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

"Silifke Devlet Hastanesi 58 uzman ve 16 pratisyen hekimle hizmet veriyor" diyen Kaymakam Nazlı, "7 filyasyon ekibi sahada görev yapıyor. Silifke Devlet Hastanesi'nde 2 Covid-19 polikliniği bulunuyor. 5+1 üçüncü basamak yoğun bakım ünitesi hastanemizde hizmet vermeye başladı. Silifke Devlet Hastanesi bölgemizin batı ilçeleri başta olmak üzere Tarsus ve Hatay'dan gönderilen PCR testlerinin sonuçlarını çıkarmaya başladı. Hastanemizde Covid-19'lu hastalar için plazma tedavisi uygulanabiliyor, Covid-19 test sonuçları da gün içerisinde veriliyor. 210 yataklı olan Silifke Devlet Hastanesi'nin 100 yatağı Covid-19 hastaları için ayrıldı. Bunların 80 tanesi servis, 14 tanesi yoğun bakım ve 6 tanesi çocuk bölümünden oluşuyor. Silifke Devlet Hastanesi Covid-19 hastalarına uygulanacak her türlü medikal yetenek ve ilaca sahiptir. Semptom göstermeyen hiç bir vatandaşımız boş yere test yaptırmaya gidip sağlık kuruluşunu meşgul etmesin. Vaka sayısını düşürebilmemiz için maske-mesafe-temizlik kurallarına mutlaka uyalım" diye konuştu.

Mersin'den de bazen hasta kabul ettiklerini belirten Silifke Devlet Hastanesi Başhekimi Özgür Ozan Karak ise salgının Türkiye'de mart ayında görülmeye başladığını hatırlatarak, "İlk başta tetkiklerimiz Ankara'ya gidiyordu, daha sonra Mersin merkez ve Silifke Devlet Hastanemize PCR laboratuvarı kurulduktan sonra burada çalışılmaya başlandı. Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulumuzun önermiş olduğu birtakım ilaçlar var Covid hastalığında kullanılan. Tedavinin bir ayağı bu. Diğeri de semptomatik tedavi dediğimiz korona her insanda farklı semptom verebiliyor. Kimisi eklem-kas ağrısı, kimisi koku-tat alamama, kimisinde ciddi ishal olabiliyor. Buna yönelik her türlü tedaviye başlanabilecek medikal yeteneğe ve ilaç kapasitesine sahibiz. Hastanemizde yüksek akımlı oksijen tedavisi de uygulanıyor. Özellikle son 5-6 aydan beri plazma tedavisi uygulanıyor. Hastalığı geçirmiş, bağışıklık kazanmış bir kişinin kanını alıp buradaki hastalarımıza verebiliyoruz. Böyle bir altyapıya da sahibiz. Ayrıca yoğun bakımımızda da her türlü solunum cihazından, EKG, oksijen sistemimiz, diyaliz cihazlarımızla hizmet edebilecek kapasiteye sahibiz. Bir Covid hastası baştan sona rahatlıkla Silifke Devlet Hastanesi'nde tedavi olabilir" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaymakam Nazlı: 'Silifke'de Covid hastalarına yönelik her türlü medikal kapasiteye sahibiz'
Kaymakam Nazlı: 'Silifke'de Covid hastalarına yönelik her türlü medikal kapasiteye sahibiz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Silifke Kaymakamı Nazlı, gazetecilerle buluştu
Silifke Kaymakamı Nazlı, gazetecilerle buluştu
'Türkiye, yerli ve milli elektrikli araç üretme kapasitesine sahip'
"Türkiye, yerli ve milli elektrikli araç üretme kapasitesine sahip"
Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi 2 bin örnek alabilecek kapasiteye ulaştı
Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi 2 bin örnek alabilecek kapasiteye ulaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ivana Sert Başak Dizer Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Okan Buruk Erol Bulut Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kız İlaç Samsun Pfizer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaymakam Nazlı: "Silifke'de Covid hastalarına yönelik her türlü medikal kapasiteye sahibiz" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 14:02:40. #1.15#
title