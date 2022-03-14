Kaymakam Nayman ve Belediye Başkanı Özdemir'den sağlık çalışanlarına ziyaret

HAVZA, SAMSUN (AA) - Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Havza İlçe Sağlık Müdürlüğünü ziyaret eden Kaymakam Nayman ve Belediye Başkanı Özdemir burada İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Sağlam ile bir süre görüşerek İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Nayman ve Özdemir daha sonra Havza Devlet Hastanesini ziyaret ederek Başhekim Mustafa Keçeci, Başhekim Yardımcısı Mustafa Demirci ve hastane yöneticileri ile bir süre görüşerek sağlık çalışanlarının bayramlarını kutladılar.

Kaymakam Nayman ve Özdemir ziyaret esnasında Havza Devlet Hastanesinde görevli doktorlar ile bir araya gelerek bir süre sohbet ettiler.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman özellikle Kovid-19 salgını sürecinde gösterdikleri fedakarlıklardan dolayı tüm sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını belirterek, "Tüm hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyoruz, vatandaşlarımızın, halkımızın sağlığı için özveriyle görev yapan hekimlerimize başarılı ve sağlıklı nice hizmet yılları diliyorum. Tüm sağlık çalışanlarımıza bu vesileyle teşekkür ediyorum ve kolaylıklar diliyorum." dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise her zaman olduğu gibi salgının en yoğun olduğu dönemlerde de canla başla vatandaşların sağlığı için görev yapan sağlık kahramanlarına minnettar olduklarını vurguladı.

Başhekim Mustafa Keçeci ise Kaymakam Nayman ve Belediye Başkanı Özdemir'e ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir doktorlar ile birlikte 14 Mart Tıp Bayramı için hazırlanan pastayı kestiler.