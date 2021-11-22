Kaymakam Nayman ve Belediye Başkanı Özdemir taşınan resmi kurumları ziyaret etti

HAVZA, SAMSUN (AA) - Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, depreme dayanıksız olduğu ve ekonomik ömrünü doldurduğu için yıkım kararı alınan Havza Hükümet Konağı'ndan taşınan resmi kurumları yeni yerlerinde ziyaret etti.

Havza Kaymakamı Nayman ve Belediye Başkanı Özdemir ziyaretler kapsamında ilk olarak Makbule Yusuf Ölçer Yatlı Bölge Ortaokulu pansiyon binası zemin katında hizmet vermeye başlayan Tapu Sicil Müdürlüğü, Milli Emlak ve Kadastro Birimini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Daha sonra Kaplıcalar mevkisinde bulunan İlçe Halk Kütüphanesi üst katında hizmet veren Mal Müdürlüğünü ve Milli Eğitim Müdürlüğü binası giriş katında hizmet vermeye başlayan Havza Nüfus Müdürlüğünü ziyaret eden Nayman ve Özdemir, incelemelerde bulundu ve kurum yetkililerinden tamamlanan taşınma işlemleri hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Cengiz Nayman, Hükümet Konağı binasının tahliyesinin büyük oranda tamamlandığını belirterek, "Tahliye işleminin ardından binanın yıkımı gerçekleştirilecek. Yıkım çalışmaları sonrası ise İçişleri Bakanlığı tarafından yeni hükümet konağı ihale ve yapım süreci başlayacak. Şu an Vergi Dairesi halen Hükümet Konağında hizmet vermekte. İlgili bakanlığımızdan gerekli onayın gelmesinin ardından Vergi Dairemiz de 25 Mayıs Mahallesi Şehit Er Nazım Çakır Sokak'ta geçici olarak kiralanan yeni yerinde hizmet vermeye başlayacak. Havza Kaymakamlığı olarak biz Havza Gençlik Merkezi'nde hizmetlerimize devam ediyoruz." dedi.

Kaymakam Nayman diğer üç kurumun ise yeni yerlerine kısa sürede ve sorunsuz bir şekilde taşındığını belirterek, "Taşınan kurumlarımız yeni binalarında herhangi bir aksaklığa meydan bırakamayacak şekilde halkımıza hizmet vermeye devam ediyor. Taşınma işleminin kısa sürede tamamlanması için büyük gayret gösteren kurumlarımızın amir ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Yeni binamız yapılana kadar halkımızın hoşgörüsüne sığınıyoruz." diye konuştu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise yeni Hükümet Konağı binasının bir an evvel yapımı için gayret gösterdiklerini belirterek, "İçişleri Bakanlığına sunulan üç alternatif yer arasından Bakanlığın belirleyeceği bir yere yeni hizmet binası yapımı gerçekleşecek. İlçemiz, daha modern ve kaliteli hizmet sunacak konsept bir hükümet konağı binası kazanacak. Bu süreçte Tapu Sicil Müdürlüğü, Milli Emlak, Kadastro Birimi, Mal Müdürlüğümüz, Vergi Dairemiz ve Nüfus Müdürlüğümüz yeni adreslerinde halkımıza hizmet verecek." ifadesinde bulundu.

Nayman ve Özdemir son olarak Havza İlçe Mille Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek burada bir süre İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ile görüştüler.