Kaymakam Nayman Ulaş'ta incelemelerde bulundu

Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman, ilçede çeşitli incelemelerde bulundu.

Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman, ilçede çeşitli incelemelerde bulundu.

Kaymakam Nayman, ilk olarak Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ve Sivas Yatırım Destek Ofisi (YDO) Koordinatörü Sinan Dündar ile birlikte ilçede yatırım yapılacak alanları inceledi.

Nayman daha sonra makamında Damızlık ve Sığır Yetiştiriciliği Birliği Başkan Yardımcısı Sinan Durmuş ve Gemerek Belediye Meclis Üyesi Nafiz Yücedağ'ı kabul etti.

İlçedeki iş istihdamını arttırmak için iş insanlarıyla görüştüklerini belirten Nayman, "İlçemiz konum bakımından yatırıma elverişli, huzurlu bir ilçe. Üretim ve istihdam arttığında ilçemizin ekonomisine her alanda büyük katkı sağlayacak. İşsizlik sorunu ortadan kalkacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban