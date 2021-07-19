Kaymakam Nayman kurumları gezerek çalışanların bayramını kutladı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Cengiz Nayman, kurumları gezerek çalışanların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Cengiz Nayman, kurumları gezerek çalışanların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Bayramların, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günler olduğunu dile getiren Nayman, "Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve kardeşlik getirmesini diliyor, başta şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olmak üzere tüm İslam aleminin ve vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum." dedi.

Nayman, ziyaretler sırasında kurum çalışanlarından Kovid-19 tedbirlerine Kurban Bayramı'nda da uymalarını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban