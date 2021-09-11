Kaymakam Nasır İran sınırındaki karakolları ziyaret etti

Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, ilçedeki sınır karakollarını ziyaret etti.

İlçe Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Serkan Yavuz ve kurum amirleri ile Koçkıran ve Ömür Öner Hudut karakollarını gezen Kaymakam Nasır, burada sınır güvenliği hakkında bilgi aldı.

Ardından kuleleri gezerek dürbünle sınırı gözetleyen Kaymakam Nasır, burada yaptığı konuşmada, "Ülkemizin ve milletimizin milli birliği ve beraberliği için görevinizi azim ve kararlılıkla yerine getirmenin ayrı bir gururu var. Bu yüzden karakolumuzda görev yapan komutan ve askerlerimizi yürekten kutluyorum." dedi.