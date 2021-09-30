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Kaymakam Nasır, baraj inşaatında incelemelerde bulundu

AA / Hakan Sarı - Haberler | Güncel
Kaymakam Nasır, baraj inşaatında incelemelerde bulundu

Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, ilçede yapımı devam eden Yeni Emek Barajı inşaatında incelemelerde bulundu.

ÖZALP, VAN (AA) - Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, ilçede yapımı devam eden Yeni Emek Barajı inşaatında incelemelerde bulundu.

İlçede 2019 yılında yapımına başlanan ve gelecek yıl hizmete açılması hedeflenen baraj inşaatının sahasını dolaşan Nasır, yüklenici firma temsilcilerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Nasır, kırsal bölgelerdeki mahallelere içme suyu sağlayacak barajın aynı zamanda 4 bin 140 dekar tarım arazisinin suya kavuşmasını sağlayacağını söyledi.

Sulama ve taşkın koruma amacı olan Yeni Emek Barajı'nın İlçe için önemli bir yatırım olduğunu ifade eden Nasır, yatırımın ilçeye kazandırılmasında emeği olanlara teşekkür etti.

Kaymakam Nasır, baraj inşaatında incelemelerde bulundu

Kaymakam Nasır, baraj inşaatında incelemelerde bulundu

Kaymakam Nasır, baraj inşaatında incelemelerde bulundu

Kaymakam Nasır, baraj inşaatında incelemelerde bulundu

AA / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri
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