Kaymakam Narinoğlu'ndan Ziyaret

Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karapınar Mahallesini ziyaret etti.



Narinoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir ve bazı kurum amirleriyle Karapınar Mahallesi'ni ziyaret ederek, mahalle sakinleriyle bir araya geldi.



Muhtar Rasim Güvenaltın ile mahalledeki okulda incelemede bulunan Narinoğlu, vatandaşlara çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Narinoğlu, yaptığı açıklamada, belli bir program kapsamında mahalleleri ziyaret ettiklerini belirterek, mahallelerde tespitlerde bulunarak sıkıntıların giderilmesi çalıştıklarını kaydetti.