Kaymakam Mutlu, irmik helvası dağıttı
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Kaymakam Mutlu, irmik helvası dağıttı

Kaymakam Mutlu, irmik helvası dağıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Kadir Gecesi vesilesiyle ilçe esnafı ve Araban Ovası'nda sarımsak hasadında çalışan tarım işçilerine 5 bin 500 paket irmik helvası dağıttı.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Kadir Gecesi vesilesiyle ilçe esnafı ve Araban Ovası'nda sarımsak hasadında çalışan tarım işçilerine 5 bin 500 paket irmik helvası dağıttı.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Kadir Gecesi vesilesiyle çalışan ve görevlilere irmik helvası dağıtarak Kadir Gecelerini kutladı.

İrmik helvası ikramlarını alan esnaf ve tarım işçileri, Kadir Gecesi'nin Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin bozulmaması, ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgının biran önce son bulması için dua ederek, kendilerini unutmayan Kaymakam Mutlu'ya da teşekkür etti.

Kaymakam Abdulhamit Mutlu'ya Araban İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Kadir Gökhan Bakan, Araban İlçe Emniyet Amiri Mahmut Şakir Yılmaz, Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Behçet ile Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Tilki eşlik etti. - GAZİANTEP

Kaymakam Mutlu, irmik helvası dağıttı
Kaymakam Mutlu, irmik helvası dağıttı
Kaymakam Mutlu, irmik helvası dağıttı
Kaymakam Mutlu, irmik helvası dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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