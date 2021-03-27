Kaymakam Mutlu irmik helvası dağıttı
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Kaymakam Mutlu irmik helvası dağıttı

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Kaymakam Mutlu irmik helvası dağıttı

Gaziantep'in Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Berat Kandili vesilesiyle ilçe esnafına ve vatandaşlara irmik helvası dağıttı.

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Gaziantep'in Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Berat Kandili vesilesiyle ilçe esnafına ve vatandaşlara irmik helvası dağıttı.

Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Berat Kandili nedeniyle ilçe esnafına ve vatandaşlara 2 bin paket irmik helvası dağıttı. Kaymakamı Abdulhamit Mutlu'nun Berat Kandili vesilesiyle irmik helvası ikramına teşekkür eden esnaf ve vatandaşlar, Mutlu'nun sosyal çalışmalarda başarılı olduğunu ifade etti. Kaymakam Mutlu, Şehit Uzman Çavuş Sait Demirel AŞ Evinde hazırlanan 2 bin paket irmik helvasını eşi Nesrin Mutlu ile birlikte Araban ilçesindeki esnaf ve vatandaşlara dağıtarak kandillerini kutladı.

İrmik helvası ikramlarını alan Arabanlı esnaf ve vatandaşlar da, Berat Kandilinin Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin bozulmaması için ve bu mübarek günde kendilerine irmik helvası ikram eden Kaymakam Mutlu, eşi Nesrin Mutlu ve helva yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

İlçe esnafı ve vatandaşlara irmik helvası ikramında bulunan Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu ile eşi Nesrin Mutlu'ya Araban Belediyesi Zabıta Amirliğinde görevli zabıtalar, Araban İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Kadir Gökhan Bakan, Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Behçet eşlik etti. - GAZİANTEP

Kaymakam Mutlu irmik helvası dağıttı
Kaymakam Mutlu irmik helvası dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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