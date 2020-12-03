Kaymakam Mutlu engellileri unutmadı
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Kaymakam Mutlu engellileri unutmadı

03.12.2020 18:01 | Son Güncelleme: 03.12.2020 18:05
Kaymakam Mutlu engellileri unutmadı

Araban ilçe Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle ilçede bulunan 18 yaş altı 66 engelli çocuğu evlerinde ziyaret ederek hediye dağıttı.

Araban ilçe Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle ilçede bulunan 18 yaş altı 66 engelli çocuğu evlerinde ziyaret ederek hediye dağıttı.

Dünyadaki en büyük ilginin sevgisizlik olduğunu belirten Kaymakam Mutlu, "3 Aralık Dünya Engelliler günü olması münasebetiyle ilçemizde bulunan 18 yaş altı 66 engelli kardeşimizi evlerinde tek tek ziyaret ettim. Araban Kaymakamlığının projesi olan "Bizim İçin Değerlisiniz Projesi" kapsamında tek tek evlerinde ziyaret ettiğim engelli çocuklarımızla ayrı ayrı sohbet edip sorunlarını dinledim. Her birine ayrı ayrı hediyeler vererek yüzlerini güldürdüm. Dünyadaki en büyük engel sevgisizliktir. Sizleri çok seviyoruz sevgili çocuklar' ifadelerini kullandı.

Arabanlı 18 yaş altı 66 engelli çocuklar ise, kendilerini evlerinde ziyaret eden Kaymakam Mutlu'ya teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaymakam Mutlu engellileri unutmadı
Kaymakam Mutlu engellileri unutmadı
Kaymakam Mutlu engellileri unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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