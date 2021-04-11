Kaymakam Mutlu'dan yardım kampanyasına destek çağrısı
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Kaymakam Mutlu'dan yardım kampanyasına destek çağrısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Kaymakam Mutlu'dan yardım kampanyasına destek çağrısı

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, protez kol ihtiyacı bulunan 12 yaşındaki çocuk ve sağ gözünde ciddi bir rahatsızlık bulunan 31 yaşındaki genç için 1 Nisan tarihinde başlatılan yardım kampanyasına destek için Türkiye genelindeki hayırseverleri "Gönül Kardeşliğine" davet etti.

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Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, protez kol ihtiyacı bulunan 12 yaşındaki çocuk ve sağ gözünde ciddi bir rahatsızlık bulunan 31 yaşındaki genç için 1 Nisan tarihinde başlatılan yardım kampanyasına destek için Türkiye genelindeki hayırseverleri "Gönül Kardeşliğine" davet etti.

Gaziantep'in Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, protez kol ihtiyacı bulunan 12 yaşındaki bir çocuğun ve sağ gözünde ciddi bir rahatsızlık bulunan 31 yaşındaki bir gencin sağlığı için 1 Nisan'da başlattıkları yardım kampanyasına destek çağrısında bulundu. Daha önce konu hakkında, "Değerli vatandaşlarımız, 12 yaşında ki bir çocuğumuzun ve 31 yaşında ki bir gencimizin hayalleri ve sağlığı için sizlerin kardeşliğini bekliyoruz" mesajı ile kaymakamlığın sosyal medya hesabı üzerinden çağrıda bulunan Kaymakam Mutlu, bu kez de başlatılan yardım kampanyasına Türkiye genelinden destek beklediklerini vurgulayarak, "Ali Eren kardeşimizi ölçülerin alınması için İstanbul'a göndermiştik. O kadar heyecanlanmış ki doktorumuz, 'hevesi kırılmasın kolunu takmadan göndermeyelim' dedi. Ödemesini ay sonuna kadar yapmak koşuluyla kolunu taktırdık. Yüzünün gülüşü hiç solmasın güzel kardeşim. 135 vatandaşımızın desteğiyle 30 milyar topladık. Biz, sadece 'beğenme, yorum ve dua istemiyoruz'. 140 milyar eksiğimiz var. Tüm Türkiye'yi gönül kardeşliğine davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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