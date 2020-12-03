Kaymakam Mutlu'dan vatandaşlara vaka artış uyarısı
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Kaymakam Mutlu'dan vatandaşlara vaka artış uyarısı

03.12.2020 10:34 | Son Güncelleme: 03.12.2020 10:37
Kaymakam Mutlu'dan vatandaşlara vaka artış uyarısı

Araban ilçe Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, ilçe genelinde korona virüs pozitif vaka sayısının ciddi artışa geçmesinin ardından Arabalılara uyarılarda bulundu.

Araban ilçe Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, ilçe genelinde korona virüs pozitif vaka sayısının ciddi artışa geçmesinin ardından Arabalılara uyarılarda bulundu.

Gaziantep Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, kaymakamlığın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada ilçe genelinde korona virüs pozitif vaka sayısının artışa geçtiğini ve ek tedbir almayı düşündüklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın dikkatine, son günlerde pozitif vaka sayılarında çok ciddi bir artış görünmektedir. Salgın bu hızla yayılırsa özellikle Elif mahallemiz gibi bazı mahallelerimizde giriş çıkış yasağı gibi ek tedbirler düşünülmektedir. Hastalığı ağır geçirenlerden ve sevdiklerini kaybedenlerden her gün üzüntü ve pişmanlık mesajları alıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza çok sıkı tedbir almaları konusunda mesajlarını iletmemizi istediler. Lütfen sevdiklerimizin sağlığı için kurallara uyalım" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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