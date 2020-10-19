Kaymakam Mutlu'dan muhtarlar günü mesajı
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Kaymakam Mutlu'dan muhtarlar günü mesajı

19.10.2020 13:27 | Son Güncelleme: 19.10.2020 13:31
Kaymakam Mutlu'dan muhtarlar günü mesajı

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Gaziantep'in Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu kaymakamlığın resmi internet hesabından yayımladığı mesajında, "Yaşlılarımıza her ay verilen yardımlarımız, dağıtılan maskelerimiz, anne adaylarına verilen desteklerimiz, yaşlılarımızın maaş ve ilaç ihtiyaçları, yetimlerimize ve engellilerimize verilen bayramlıklarımız, yeni doğan çocuklarımıza kurulan odalarımız, yeni evlenenlere verilen çeyiz hediyelerimiz, kısacası devletimizin vatandaşlarına dokunan her hizmetinde muhtarlarımızın emeği vardır. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Vatandaşa dokunan en yakın ve sıcak elimiz olan değerli muhtarlarımızın muhtarlar gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaymakam Mutlu'dan muhtarlar günü mesajı
Kaymakam Mutlu'dan muhtarlar günü mesajı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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