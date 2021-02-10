Kaymakam Mutlu'dan Kovid-19 uyarısı

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 20 yaş altı çocukların evde kalmaları için mesaj yayımladı.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 20 yaş altı çocukların evde kalmaları için mesaj yayımladı.

Mutlu, mesajında, 20 yaş altındakilerin sadece hafta içi sadece 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerini hatırlattı.

Söz konusu yaş grubundakilerin hafta sonları sokağa çıkmalarının ise yasak olduğunu hatırlatan Mutlu, şunları kaydetti:

"Her gün camilerden ve sosyal medyadan uyarıyoruz. Çocuklarımıza değil, yükümlülüğünü yerine getirmeyen ailelere cezai işlem uygulanmaktadır. Sevgili çocuklarımızın da biraz daha sabretmesini rica ediyorum. En kısa zamanda salgın bitecek ve her hafta sonu sokaklarda yine sizlere çikolata, meyve suyu dağıtmaya geleceğim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama