Kaymakam Mutlu'dan Kovid-19 uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kaymakam Mutlu'dan Kovid-19 uyarısı

10.02.2021 14:09 | Son Güncelleme: 10.02.2021 14:09
Kaymakam Mutlu'dan Kovid-19 uyarısı

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 20 yaş altı çocukların evde kalmaları için mesaj yayımladı.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 20 yaş altı çocukların evde kalmaları için mesaj yayımladı.

Mutlu, mesajında, 20 yaş altındakilerin sadece hafta içi sadece 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerini hatırlattı.

Söz konusu yaş grubundakilerin hafta sonları sokağa çıkmalarının ise yasak olduğunu hatırlatan Mutlu, şunları kaydetti:

"Her gün camilerden ve sosyal medyadan uyarıyoruz. Çocuklarımıza değil, yükümlülüğünü yerine getirmeyen ailelere cezai işlem uygulanmaktadır. Sevgili çocuklarımızın da biraz daha sabretmesini rica ediyorum. En kısa zamanda salgın bitecek ve her hafta sonu sokaklarda yine sizlere çikolata, meyve suyu dağıtmaya geleceğim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Pervin Buldan Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ali Sunal Selami Şahin Bülent Serttaş Hüner Coşkuner
Spor Arda Turan Hakan Kutlu Ünal Karaman Tolga Ciğerci Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kar Ölü Türk Uzay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaymakam Mutlu'dan Kovid-19 uyarısı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 14:12:19. #1.14#
title