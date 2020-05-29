Kaymakam Mutlu'dan İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü mesajı
Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
29.05.2020 11:09 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:46
Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Mutlu, mesajında, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünü kutladı.
Kaymakam Mutlu, "Peygamber Efendimizin müjdesine mazhar olmuş ecdadımıza selam olsun. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. İstanbul'un fethinin senei devriyesi kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA