Kaymakam Mutlu'dan İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü mesajı Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mutlu, mesajında, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünü kutladı.

Kaymakam Mutlu, "Peygamber Efendimizin müjdesine mazhar olmuş ecdadımıza selam olsun. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. İstanbul'un fethinin senei devriyesi kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA