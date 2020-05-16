Kaymakam Mutlu'dan 30 bedensel engelliye hasta yatağı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kaymakam Mutlu'dan 30 bedensel engelliye hasta yatağı

Kaymakam Mutlu'dan 30 bedensel engelliye hasta yatağı Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, yatalak olan 30 bedensel engelliye hasta yatağı hediye etti.

Kaymakam Mutlu'dan 30 bedensel engelliye hasta yatağı
16.05.2020 13:16 | Son Güncelleme: 16.05.2020 13:19

Kaymakam Mutlu'dan 30 bedensel engelliye hasta yatağı

GAZİANTEP - Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, yatalak olan 30 bedensel engelliye hasta yatağı hediye etti.

Gaziantep'in Araban ilçesinde, Kaymakam Abdulhamit Mutlu koordinesinde yürütülen, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hazırlanan "Bizim İçin Değerlisiniz" projesi engelli vatandaşlara umut olmaya devam ediyor. Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, proje ile ilçe merkezi ve kırsaldaki 30 bedensel engelli yatalak vatandaşa hasta yatağı hediye etti. Mutlu, "Bizim İçin Değerlisiniz" projesi kapsamında daha önce 42 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye, 16 yetim ve öksüz çocuğa da çocuk odası ve bilgisayar hediye etmişti.

Projenin son ayağında ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki 30 bedensel engelli yatalak hasta vatandaşa ulaşan ilçe Kaymakam Mutlu, yerde yatan engelli yatalak hastaları Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Tikli ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Behcet ile birlikte tek tek evlerinde ziyaret etti. Mutlu ve beraberindeki heyet ziyaret ettikleri 30 engelli yatalak vatandaşa 30 adet hasta yatağı hediye etti.

Projesi hakkında açıklamalarda bulunan Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, projenin amacının dezavantajlı grupları desteklemek olduğunu söyledi. Kaymakam Mutlu, "Bizim İçin Değerlisiniz projesi kapsamında bedensel engelli 30 yatalak hastayı evlerinde ziyaret ettik. Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nden sosyal ve ekonomik destek alan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü'nün yardımlarından da yaralanan bu dezavantajlı vatandaşlarımız yatalak olduğu için evlerinde yerde yatıyormuş. Biz de bu mağduriyetlerini gidermek için Kaymakamlık olarak, 30 engelli yatalak vatandaşımıza 30 adet hasta yatağı hediye ettik. Biz her zaman onların yanınızdayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Zaten kendilerini sık sık ziyaret edeceğiz. Kendileri de bir ihtiyaçları olduğunda 24 saat boyunca bana ve arkadaşlarımıza ulaşabilecek" dedi.

Hasta yatağı ve çeşitli hediyelerle yüzleri gülen 30 engelli vatandaş ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Kaymakam Mutlu'ya dua edip teşekkür etti.

Kaymakam Mutlu'dan 30 bedensel engelliye hasta yatağı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Fatih'te aynı evde ölü bulunan 4 kardeşin kesin ölüm nedenleri belli oldu Haber
Fatih'te aynı evde ölü bulunan 4 kardeşin kesin ölüm nedenleri belli oldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörle mücadelede ya olacağız ya da öleceğiz Haber
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörle mücadelede ya olacağız ya da öleceğiz
Gazeteci Fatih Portakal'ın İzmir'deki çiftliğinde kaçak yapı incelemesi Haber
Gazeteci Fatih Portakal'ın İzmir'deki çiftliğinde kaçak yapı incelemesi
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu Haber
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu
Başka hiçbir camide yok! 4 asırlık camide el yapımı altın işlemeler bulundu Haber
Başka hiçbir camide yok! 4 asırlık camide el yapımı altın işlemeler bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke
Polis memuru, kaçan şüphelileri silah çekerek durdurdu! O anlar kamerada
Polis memuru, kaçan şüphelileri silah çekerek durdurdu! O anlar kamerada
Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik
Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik
Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirme çağrısı yapan Bahçeli, iki liderin seçime girmesini istemiyor
Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirme çağrısı yapan Bahçeli, iki liderin seçime girmesini istemiyor
Akılalmaz olay: Kars'ta koronayı yenen kişi yemek daveti verdi, 146 kişiye virüs sıçradı
Akılalmaz olay: Kars'ta koronayı yenen kişi yemek daveti verdi, 146 kişiye virüs sıçradı
Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı
Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Yaşadığı aile dramını ortaya çıkartmakla tehdit edilen fenomen Dilan Polat, gözyaşları içinde itiraf etti: Babam, annemi öldürdü
Yaşadığı aile dramını ortaya çıkartmakla tehdit edilen fenomen Dilan Polat, gözyaşları içinde itiraf etti:...
Türkiye'deki koronavirüs cezasının yarısı Gaziantep'te uygulandı
Türkiye'deki koronavirüs cezasının yarısı Gaziantep'te uygulandı
İngiliz kadın, gönüllü çalışmak için gittiği Myanmar'da mahsur kaldı
İngiliz kadın, gönüllü çalışmak için gittiği Myanmar'da mahsur kaldı
Öfkeli koca, eşine ahlaksız teklifte bulunan adamın aracını kurşun yağmuruna tuttu
Öfkeli koca, eşine ahlaksız teklifte bulunan adamın aracını kurşun yağmuruna tuttu
Şakayık çiçeğine zarar veren yandı! Cezası 60 bin TL
Şakayık çiçeğine zarar veren yandı! Cezası 60 bin TL
İngiltere, koronavirüs tespit etmesi için köpek eğitecek
İngiltere, koronavirüs tespit etmesi için köpek eğitecek
Ukrayna ekonomisi birinci çeyrekte koronavirüsün etkisiyle yüzde 1,5 küçüldü
Ukrayna ekonomisi birinci çeyrekte koronavirüsün etkisiyle yüzde 1,5 küçüldü
2 Haziran'da toplanması planlanan TBMM'da görüşülecek konular
2 Haziran'da toplanması planlanan TBMM'da görüşülecek konular
Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi
Ali Koç'tan teknik direktör itirafı: Bir isimle neredeyse anlaşmıştık ama EURO 2020 ertelenince planlar değişti
Ali Koç'tan teknik direktör itirafı: Bir isimle neredeyse anlaşmıştık ama EURO 2020 ertelenince planlar değişti
Ali Koç'tan liglerin başlatılması kararıyla ilgili ilk yorum: Bu seneyi kurtaracağız derken önümüzdeki sezonu da yakmayalım
Ali Koç'tan liglerin başlatılması kararıyla ilgili ilk yorum: Bu seneyi kurtaracağız derken önümüzdeki sezonu da...
Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi
Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 15 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 48 oldu, 1708 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 15 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 48 oldu, 1708 yeni vaka tespit edildi
Devlet Bahçeli, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'nun değişmesini istedi
Devlet Bahçeli, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'nun değişmesini istedi
HDP'li Altınova Belde Belediye Başkanı Budak gözaltına alındı
HDP'li Altınova Belde Belediye Başkanı Budak gözaltına alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süreyya Önder Fahrettin Koca Mustafa Şentop Fahrettin Altun Sırrı Süreyya Önder
Magazin Ebru Şallı Ferdi Tayfur Yılmaz Erdoğan Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Tamer Tuna Metin Oktay Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Aydın Avrupa Ali Koç Instagram
Şu an buradasınız: Kaymakam Mutlu'dan 30 bedensel engelliye hasta yatağı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.5.2020 15:26:54. #1.14#
title