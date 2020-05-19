Kaymakam Mutlu'dan 19 Mayıs mesajı Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 101. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 101. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Gaziantep'in Araban ilçesi Kaymakam Abdulhamit Mutlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 101. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Kaymakam Mutlu, mesajında, "Türk Milletinin tam bağımsızlık ve özgürlük umutlarının büyük bir azim ve mücadeleye dönüştüğü ve kahraman ecdadımızın toprağımızı, milletimizi ve medeniyetimizi korumak için verdiği şanlı kurtuluş mücadelesinin ilk adımının üzerinden tam 101 yıl geçti. Bu anlamda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da bağımsızlık ateşinin yakıldığı günün 101. yıl dönümünde, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı bir kez daha kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Gençler, cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam ettiren sizsiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli örneği olacaksınız' diyerek Türk gençliğine olan sonsuz güvenini vurgulamıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyor, 101. yıl dönümünde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA