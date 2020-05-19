Kaymakam Mutlu'dan 19 Mayıs mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kaymakam Mutlu'dan 19 Mayıs mesajı

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 101. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Kaymakam Mutlu'dan 19 Mayıs mesajı
19.05.2020 13:41 | Son Güncelleme: 19.05.2020 13:41

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 101. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Gaziantep'in Araban ilçesi Kaymakam Abdulhamit Mutlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 101. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Kaymakam Mutlu, mesajında, "Türk Milletinin tam bağımsızlık ve özgürlük umutlarının büyük bir azim ve mücadeleye dönüştüğü ve kahraman ecdadımızın toprağımızı, milletimizi ve medeniyetimizi korumak için verdiği şanlı kurtuluş mücadelesinin ilk adımının üzerinden tam 101 yıl geçti. Bu anlamda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da bağımsızlık ateşinin yakıldığı günün 101. yıl dönümünde, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı bir kez daha kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Gençler, cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam ettiren sizsiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli örneği olacaksınız' diyerek Türk gençliğine olan sonsuz güvenini vurgulamıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyor, 101. yıl dönümünde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı Haber
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı Haber
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti Haber
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak Haber
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı Haber
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz Haber
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28'e yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28'e yükseldi
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Yalancı katil balinalar tarihte ilk kez Türkiye kara sularında görüldü
Yalancı katil balinalar tarihte ilk kez Türkiye kara sularında görüldü
Dünyanın en yaşlı bilgisayar oyuncusu 90 yaşındaki Mori, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Dünyanın en yaşlı bilgisayar oyuncusu 90 yaşındaki Mori, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Son dakika: 15 ilde uygulanacak seyahat kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı
Son dakika: 15 ilde uygulanacak seyahat kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı
Fenerbahçe'de futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan ikinci koronavirüs testleri negatif çıktı
Fenerbahçe'de futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan ikinci koronavirüs testleri negatif çıktı
Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti
Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti
Yabancı futbolcuların korona nedeniyle yaptığı yüzde 15'lik maaş indirimine Tanju Çolak'tan eleştiri: Dalga mı geçiyorlar?
Yabancı futbolcuların korona nedeniyle yaptığı yüzde 15'lik maaş indirimine Tanju Çolak'tan eleştiri: Dalga mı...
Denetim yapan doktorun koronavirüs testi pozitif çıkınca 50 berber karantinaya alındı
Denetim yapan doktorun koronavirüs testi pozitif çıkınca 50 berber karantinaya alındı
ABD Başkanı Trump, Dünya Sağlık Örgütü'ne 'esaslı bir reform' için 30 gün süre verdi
ABD Başkanı Trump, Dünya Sağlık Örgütü'ne 'esaslı bir reform' için 30 gün süre verdi
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek
Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek
Beşiktaş paylaşımı yapan Bursasporlu Yiğit Şengil, takımdan gönderildi
Beşiktaş paylaşımı yapan Bursasporlu Yiğit Şengil, takımdan gönderildi
Dünya Tabipler Birliği, Almanya'nın turizm planına karşı çıktı: İkinci dalga gelir ve daha sert olur
Dünya Tabipler Birliği, Almanya'nın turizm planına karşı çıktı: İkinci dalga gelir ve daha sert olur
Selin Ciğerci, 'Çocuğum olmuyor' diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu
Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu
Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti
Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya: Koronavirüsü belirtisiz geçirenler, belirti gösterenlerden daha fazla
Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya: Koronavirüsü belirtisiz geçirenler, belirti gösterenlerden daha fazla
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın
Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Süreyya Önder Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Sırrı Süreyya Önder
Magazin Hazal Kaya Ebru Şallı Merve Boluğur Mehmet Ali Erbil
Spor Tamer Tuna Fatih Terim İlhan Cavcav Sergen Yalçın Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kabine Haziran 19 Mayıs Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Kaymakam Mutlu'dan 19 Mayıs mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 13:41:48. #1.14#
title