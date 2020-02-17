Kaymakam Mutlu Almalı'dan vatandaşa yardım eden polislere tebrik
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Kaymakam Mutlu Almalı'dan vatandaşa yardım eden polislere tebrik

Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, aküsü biten araç sürücüsüne yardım eden polis memurlarını tebrik etti.

17.02.2020 18:36 | Son Güncelleme: 17.02.2020 18:36
Kaymakam Mutlu Almalı'dan vatandaşa yardım eden polislere tebrik

Kaymakamı Mutlu Almalı, aküsü biten araç sürücüsüne yardım eden memurlarını tebrik etti.

Düziçi Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro memurları ve Şaban Karaoğlan, rutin devriye görevindeyken Fethi Çiller isimli vatandaşın yolda kalan aracı için isteğine duyarsız kalmayıp polis otosundaki aküyle takviye edilerek çalıştırıldı.

Olayı öğrenen Kaymakam Almalı, İlçe emniyet müdürlüğüne gelerek İsmail Şahin ve Şaban Karaoğlan'ı tebrik etti.

Kaynak: AA
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