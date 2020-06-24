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Kaymakam Murat, TKDK yatırımını inceledi

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Elazığ İl Koordinatörlüğü'nün desteğiyle ilçede yapımı devam eden projeleri inceledi.

Kaymakam Murat, TKDK yatırımını inceledi
24.06.2020 15:11 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:12

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Elazığ İl Koordinatörlüğü'nün desteğiyle ilçede yapımı devam eden projeleri inceledi.

Şefkat Mahallesinde yapımı devam eden büyükbaş hayvan çiftliği ziyaret eden Kaymakam Murat, işletme sahiplerinden bilgiler aldı.

Murat, "100 büyükbaş hayvan çiftliğinin yatırımını planlanan zamana göre devam ettiğini gördük. İlçede istihdama dönük yatırımları yerinde inceliyoruz ve destekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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