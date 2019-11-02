Kaymakam Murat'tan Hacı Mehmetli köyüne ziyaret

02.11.2019 13:54

Elazığ'ın Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Hacı Mehmetli köyünü ziyaret etti.

Kaymakam Murat, ziyaretinde muhtarlar ve vatandaşlarla görüştü, sorun ve önerilerini dinledi.

Murat, yaptığı açıklamada, her fırsata ilçeye bağlı köyleri tek tek ziyaret ettiklerini belirterek, sorunları yerinde görmek ve çözüm üretmek izin bu ziyaretlerin önemli olduğunu belirtti.

Ziyaretlerde ilgili kurum amirleri ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini dile getiren Murat, Belediye Başkanı İhsan Akmurat'ın da bu ziyaretlere katıldığını, birlikte sorunları çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını aktardı.

Kaymakam Murat'a ziyaretinde Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, İlçe Müftüsü Ömer Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Erol, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ahmet Ayhan, Malatya Baskilliler Derneği Başkanı Mustafa Naci Yağar, İl Genel Meclis üyeleri Turgay Aksoy ve Mithat Gündüz de eşlik etti.

Kaynak: AA