Kaymakam Murat Kuran kursu inşaatında inceleme yaptı

08.09.2019 13:36

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Kuran kursu inşaatında inceleme yaptı.

Beraberinde Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Baskil İlçe Müftüsü Ömer Aydın ve AK Parti Baskil İlçe Başkanı Hüsnü Kalkan ile Baskil Yatılı Erkek Kuran Kursu inşaatını gezdi.

Murat yaptığı açıklamada, 70 kişi kapasiteli kursun yapımının hedfeflenen sürede tamamlanacağını işaret ederek, "Yapılan bütün hizmetlerin takipçisi olarak çalışmaları destekliyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyoruz. Şimdiden ilçemize hayırlı uğurlu olsun. dedi.

Kaynak: AA