Kaymakam Murat Beşikci, tarihi Karaköprü'de incelemelerde bulundu
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Kaymakam Murat Beşikci, tarihi Karaköprü'de incelemelerde bulundu

14.02.2021 15:43 | Son Güncelleme: 14.02.2021 15:43
Kaymakam Murat Beşikci, tarihi Karaköprü'de incelemelerde bulundu

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, tarihi Karaköprü ve kral yolunda incelemelerde bulundu.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, tarihi Karaköprü ve kral yolunda incelemelerde bulundu.

Beşikci, tarihi yolun turizme kazandırılması ve korunması için ilgili kurumlarla çalışmalara başlanacağını söyledi.

Vali Münir Karaloğlu tarafından Diyarbakır'da kültürel mirasların korunması ve turizme açılması için bir çok projenin hayata geçirildiğini belirten Beşikci, şunları kaydetti:

"Tarihi yolun turizme kazandırılması ve bu kültürel miras eserlerinin korunması için ilgili kurumlarımızla işbirliği içerisinde çalışmalara başlayacağız. Diyarbakır adına önemli bir yapı olan köprünün ve tarihi kral yolunun en iyi şekilde korunması ve turizme kazandırılmasını önemsiyoruz. Bilimsel veriler ışığında konunun uzmanlarıyla yapacağımız çalışmayı Valimiz Sayın Münir Karaloğlu'nun destekleriyle en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz."

Beşikci, Devegeçidi Çayı üzerinde bulunan 3 ayrı köprünün ve vadinin bütüncül bir şekilde doğası ve kültürel miras değerleri korunarak alternatif bir turizm rotası olarak kentin turizmine kazandırılması adına girişimlerde bulunacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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