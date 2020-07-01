Kaymakam Murat'a, sendikadan ziyaret Elazığ Memur-Sen Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen il yönetimi, Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat'ı makamında ziyaret etti.

Elazığ Memur-Sen Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen il yönetimi, Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat'ı makamında ziyaret etti. Elazığ Memur-Sen Temsilcisi İbrahim Bahşi, ilçe ziyaretleri kapsamında Baskil Kaymakamı Murat'ı makamında ziyaret ettiklerini söyledi. Ziyarette çalışmalar hakkında bilgi verdiklerini belirten Bahşi, "Baskil'in tanıtımına büyük emek harcayan Kaymakam Murat'a çok teşekkür ederim." dedi. Kaynak: AA