Kaymakam Murat'a, sendikadan ziyaret
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Kaymakam Murat'a, sendikadan ziyaret

Elazığ Memur-Sen Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen il yönetimi, Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat'ı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Murat'a, sendikadan ziyaret
01.07.2020 15:51 | Son Güncelleme: 01.07.2020 15:51

Elazığ Memur-Sen Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen il yönetimi, Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat'ı makamında ziyaret etti.

Elazığ Memur-Sen Temsilcisi İbrahim Bahşi, ilçe ziyaretleri kapsamında Baskil Kaymakamı Murat'ı makamında ziyaret ettiklerini söyledi.

Ziyarette çalışmalar hakkında bilgi verdiklerini belirten Bahşi, "Baskil'in tanıtımına büyük emek harcayan Kaymakam Murat'a çok teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA

Manşet

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