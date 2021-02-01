Kaymakam Muhammed İkbal Yelek ev ziyaretlerini sürdürüyor
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Kaymakam Muhammed İkbal Yelek ev ziyaretlerini sürdürüyor

01.02.2021 16:25 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:28
Kaymakam Muhammed İkbal Yelek ev ziyaretlerini sürdürüyor

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, gerçekleştirdikleri ev ziyaretleriyle vatandaşların taleplerini dinliyor.

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, gerçekleştirdikleri ev ziyaretleriyle vatandaşların taleplerini dinliyor.

Kaymakam Yelek, Aşağıkarasu Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Mehmet Şerif Sakar'ı ziyaret etti.

Sakar'ın taleplerini dinleyen Yelek, devletin millet için var olduğunu söyledi.

Aile ziyaretlerine devam ettiğini belirten Yelek, "Vatandaşlarımızı hanelerinde ziyaret ederek taleplerini dinliyor, devletimizin şefkatli ellerinin her zaman onları sardığını hissettirmeye çalışıyoruz. Ailemize misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyor, sağlıklı, mutlu ömürler diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan

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