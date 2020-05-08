Kaymakam Miraç Akbulut: "Trafik kazalarının yüzde 95'i insan kaynaklı"

Kütahya'nın Çavdarhisar Kaymakamı Miraç Akbulut, Trafik Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajında trafik kazalarının yüzde 95'inin insan kaynaklı olduğunu belirtti.

Kütahya'nın Çavdarhisar Kaymakamı Miraç Akbulut, Trafik Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajında trafik kazalarının yüzde 95'inin insan kaynaklı olduğunu belirtti.

Kaymakam Miraç Akbulut, yaptığı açıklamada, "Ülkemizde trafik kazalarının her yıl çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine, çok sayıda insanın yaralanmasına ve çok ciddi maddi hasarlar oluşturarak can, mal ve iş gücü kaybına neden oluyor. Dünya genelinde yaşanılan (Covid-19) salgınında bugün itibariyle 133 bin 721 insanımızı etkileyen Pandemi salgını kadar tehlikeli olan trafik kazaları bizi derinden üzmektedir. Trafik kazalarının gerçekleşme nedenlerine bakıldığında, meydana gelen kazaların yüzde 95'inin insanın kendi hatasından kaynaklandığı görülmektedir. Bu durumun önüne geçmek için trafik eğitimine büyük önem vererek trafik kurallarına duyarlı ve bu kuralların uygulamaya geçirilmesinde bilinçli yeni nesiller yetiştirmek için İç İşleri Bakanlığımız çalışmalar yürütmektedir. Bizlerde trafik ve trafikte yaya bilincinin gelişmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz' dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA