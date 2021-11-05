Kaymakam Mete, üs bölgesindeki güvenlik güçleriyle bir araya geldi

BATMAN (İHA) - Batman'ın Sason Kaymakamı Murat Mete, Bayrak Tepe üst bölgesinde görev yapan güvenlik güçleriyle bir araya gelerek mevzileri inceledi.

Terör örgütlerinin geçiş güzergahını engellemek ve bölgenin emniyetini sağlamak amacıyla kurulan Bayrak Tepe üs bölgesinde görev yapan güvenlik korucuları ve jandarma personelleriyle bir araya gelen Kaymakam Murat Mete, mevzileri dolaşarak incelemelerde bulundu. Nöbet tutan jandarma personeli ve güvenlik korucularıyla bir süre sohbet eden Kaymakam Mete "Can ve mal güvenliğimizi koruyan, vatan ve bayrak sevdası ile 7/24 nöbet bekleyerek vatandaşımızın güveni ve huzuru için can pahasına gerçekleştirdikleri zorlu görevden dolayı güvenlik güçlerimize vatandaşlarımız adına teşekkür ederim" dedi. - BATMAN