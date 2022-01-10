Kaymakam Mete, Gazeteciler gününü kutladı

BATMAN (İHA) - Batman'ın Sason Kaymakamı Murat Mete, yayımladığı mesajla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Mesajında basın mensuplarının vatandaş ile yönetim arasında köprü vazifesini gördüğünü belirten kaymakam Mete, milletin ortak sesi olmanın ötesinde, kamuoyunun vicdanını temsil eden tüm basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler Gününü içtenlikle kutladığını ifade etti. Mete, "Bir süreç sonunda elde edilen bilginin habere dönüştürülmesi ve kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini ilke edinmiş tarafsız, özgür ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın toplumsal gelişmenin sağlanmasında önemli bir rolü vardır. İlkeli, doğru ve tarafsız bir şekilde çalışarak halkın haber alma hakkını sağlayan ve toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen, vatandaş ile yönetim arasında köprü vazifesi gören basın mensuplarımız, bu yönüyle milletin duygularına tercüman olmaktadırlar. Bu vesileyle, halkımızın gözü kulağı olan, ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile görev yapan tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyor, bir kez daha 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet