Kaymakam Meral, vatandaşların taleplerini dinledi

İmranlı Kaymakamı Hacı Kerim Meral; Ardıçalan, Uyanık, Gelintarla, Refik ve Akkaya köylerini ziyaret etti.

İmranlı Kaymakamı Hacı Kerim Meral; Ardıçalan, Uyanık, Gelintarla, Refik ve Akkaya köylerini ziyaret etti.

Kırsalda yaşayan vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Kaymakam Meral, köy muhtarlarından bilgi aldı.

Ziyaretlere ilişkin açıklamalarda bulunan Meral, "Sürdürdüğümüz köy ziyaretlerimizde, vatandaşlarımızın taleplerini dinleyip, birlikte değerlendirip, çözüm önerilerimizi paylaşıyoruz. Yapılacak hizmet ve atılacak adımlarda vatandaşımızın fikrinin gerekli ve önemli olduğunu düşünüyoruz. Köylerimizin ihtiyaçlarını imkanlarımız ölçüsünde en kısa sürede tamamlamaya çalışacağız" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı