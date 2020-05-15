Kaymakam Meral Uçar Arpa, koronavirüs tedbirlerini denetledi Van'ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar Arpa, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan çalışmaları denetledi.

Van'ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar Arpa, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan çalışmaları denetledi.

Kaymakam Meral Uçar Arpa ile İlçe Emniyet Müdürü Mesut Eyigün, ilçenin farklı yerlerinde bulunan polis kontrol noktalarını ziyaret etti.

Arpa, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında şehirlerarası otobüs firmaları ve ilçelerden gelen toplu taşıma araçlarına yönelik alınan karar ve tedbirleri, ilçedeki uygulanma sürecini yerinde incelemek üzere Van Şehirlerarası Otogarı'nı da ziyaret etti.

Kaymakam Arpa, vatandaşları zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA