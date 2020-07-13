Kaymakam Mehmetbeyoğlu sel bölgesinde Kaymakam Mehmetbeyoğlu sel bölgesinde Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, selin hasara yol açtığı mahallelerde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu sel bölgesinde

VAN - Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, selin hasara yol açtığı mahallelerde incelemelerde bulundu.

Öğle saatlerinde etkili olan sağanak, Erciş ilçesine bağlı Kırkpınar, Çetintaş ve Kırkdeğirmen mahallelerinde sele neden oldu. Derelerin taşması sonucu mahallerdeki bazı ev ve ahırları su basarken, ekili tarım arazileri de büyük zarar gördü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen belediye ekipleri çalışma başlattı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu da mahallerde incelemelerde bulunarak vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Mehmetbeyoğlu, hasar tespit çalışmalarının ardından yaraların sarılacağını söyledi.

Kaynak: İHA