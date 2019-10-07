Kaymakam Mehmetbeyoğlu'ndan okul ziyareti

07.10.2019 15:48

Van'ın Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, Karakoyunlu Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Sınıflarda öğrencilerle sohbet eden Mehmetbeyoğlu, daha sonra öğretmenlerle bir araya gelerek okulun durumu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Okulda düzenlenen sınıflar arası futbol turnuvasının başlama vuruşunu yapan Mehmetbeyoğlu, öğrencilere başarı dileyerek okuldan ayrıldı.

Mehmetbeyoğlu'na İlçe Emniyet Müdürü Can Candaş ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kurbani Özdaş eşlik etti.

Kaynak: AA