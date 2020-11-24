Kaymakam Mehmetbeyoğlu'ndan Öğretmenler Günü mesajı
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Kaymakam Mehmetbeyoğlu'ndan Öğretmenler Günü mesajı

24.11.2020 09:21 | Son Güncelleme: 24.11.2020 09:25
Kaymakam Mehmetbeyoğlu'ndan Öğretmenler Günü mesajı

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, mesajında, "Toplumumuzun ileri ve çağdaş seviyelere gelmesinde büyük emekleri olan öğretmenlerimize adanmış bir 24 Kasım gününe daha ulaşmış bulunmaktayız. Önemini sadece bir güne sığdıramayacağımız bu kutsal mesleğin birer neferleri olan öğretmenlerimiz, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı emanet ettiğimiz, ailelerimizin birer parçası ve güven nişanelerimizdir. Toplumumuzun kültür, örf ve adetlerinden uzaklaşmaya başladığı günümüzde, çocuklarımızın kendi kültürü ve ahlakıyla yetişmesi için öğretmenlerimize büyük görev ve sorumluklar düşüyor. Hazreti Ali'nin 'bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' düsturuyla, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlar, bu vesileyle 23 Ekim 2011 tarihinde ilçemizde meydana gelen depremde hayatını kaybeden öğretmenlerimize ve tüm şehit öğretmenlerimize Yüce Allah'tan rahmet dilerim" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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