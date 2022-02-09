Kaymakam Mehmetbeyoğlu'ndan öğrencilere boyama kitabı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaymakam Mehmetbeyoğlu'ndan öğrencilere boyama kitabı

İhlas Haber Ajansı, Murat Kalkan - Yerel
 - Güncelleme:

Kaymakam Mehmetbeyoğlu'ndan öğrencilere boyama kitabı Van'ın Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, Gülbahçesi Anaokulunu ziyaret ederek, boyama kitabı hediye etti.

VAN (İHA) - Kaymakam Mehmetbeyoğlu'ndan öğrencilere boyama kitabı

VAN - Van'ın Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, Gülbahçesi Anaokulunu ziyaret ederek, boyama kitabı hediye etti.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, çocuklarla yakından ilgilenirken, aynı zamanda okul hakkında ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Çocuklarla oynayan ve boyama kitabını boyayan Kaymakam Mehmetbeyoğlu, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Anaokulu öğretmenlerinden Damla Berktaş, okulöncesi öğretmeni olarak görev yaptığını belirterek, "5 yaş çocukların öğretmeniyim. Bugün kaymakamız okulumuzu ziyarete geldi ve bundan çok gurur duyduk. Ayrıca çocuklara da boyama kitabı hediye etti. Bu nedenle hem çocuklarımız ve hem kendi adımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu'ndan öğrencilere boyama kitabı

Kaymakam Mehmetbeyoğlu'ndan öğrencilere boyama kitabı

Kaymakam Mehmetbeyoğlu'ndan öğrencilere boyama kitabı

İhlas Haber Ajansı / Murat Kalkan - Yerel

Van, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title