Kaymakam Mehmetbeyoğlu koronavirüs denetimlerine devam ediyor Kaymakam Mehmetbeyoğlu koronavirüs denetimlerine devam ediyor İçişleri Bakanlığı'nın tüm Türkiye de başlatmış olduğu korona virüs denetimleri kapsamında Van'ın Erciş İlçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu tarafından korona virüs denetimleri devam ediyor.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu koronavirüs denetimlerine devam ediyor

VAN - İçişleri Bakanlığı'nın tüm Türkiye de başlatmış olduğu korona virüs denetimleri kapsamında Van'ın Erciş İlçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu tarafından korona virüs denetimleri devam ediyor.

Korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından tedbirler artırıldı. Söz konusu tedbirler kapsamında tüm Türkiye de genişletilmiş denetimler yapıldı. Bu kapsamda daha önce çarşı merkezinde vatandaşları bilgilendirmek amacıyla el broşürleri dağıtan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, denetimlerini sürdürüyor.

Çarşı merkezindeki işyerlerini ve çay bahçelerini denetleyen Kaymakam Mehmetbeyoğlu, vatandaşları korona virüs tedbirleri kapsamında bilgilendirirken, vatandaşlara korona virüs ile mücadelenin anlatıldığı "14 Kural" broşürü dağıttı.

Kaynak: İHA