Kaymakam Mehmetbeyoğlu, kontrol noktasındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı - Haberler
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Kaymakam Mehmetbeyoğlu, kontrol noktasındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

AA / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, ilçedeki kontrol noktalarında görev yapan güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

ERCİŞ, VAN (AA) - Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, ilçedeki kontrol noktalarında görev yapan güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

Mehmetbeyoğlu, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir ve İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak ile trafik uygulamalarının yapıldığı noktaları ziyaret etti.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu, sürücülere çikolata ve kolonya ikram ederek, onlardan trafik kurallarına uymalarını istedi.

Güvenlik güçlerinin de yeni yılını tebrik eden Mehmetbeyoğlu, baklava ikram etti.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, kontrol noktasındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, kontrol noktasındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, kontrol noktasındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

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AA / Necmettin Karaca - Son Dakika Haberleri

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