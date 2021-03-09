Kaymakam Mehmetbeyoğlu kadınların gününü kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kaymakam Mehmetbeyoğlu kadınların gününü kutladı

09.03.2021 09:51 | Son Güncelleme: 09.03.2021 09:55

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara çiçek verdi.

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara çiçek verdi.

Kaymakamlık binasındaki birimleri gezen Mehmetbeyoğlu, personellerin gününü kutlayarak çiçek takdim etti.

Sosyal Hizmetler Merkezince, Kaymakamlık önünde açılan standı da ziyaret eden Mehmetbeyoğlu, caddeden geçen kadınların gününü kutladı.

Ardından Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine geçen Mehmetbeyoğlu, polikliniklerde görev yapan kadın sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu kadınların gününü kutladı
Kaymakam Mehmetbeyoğlu kadınların gününü kutladı
Kaymakam Mehmetbeyoğlu kadınların gününü kutladı
Kaymakam Mehmetbeyoğlu kadınların gününü kutladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Pervin Buldan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Cem Yılmaz Hakan Yılmaz Şevket Çoruh Ferhan Şensoy
Spor Arda Turan Fatih Terim Halis Özkahya Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaymakam Mehmetbeyoğlu kadınların gününü kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 09:56:56. #1.14#
title