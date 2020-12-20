Kaymakam Mehmetbeyoğlu çalışmaları denetledi
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Kaymakam Mehmetbeyoğlu çalışmaları denetledi

20.12.2020 14:27 | Son Güncelleme: 20.12.2020 14:31
Kaymakam Mehmetbeyoğlu çalışmaları denetledi

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu hafta sonunda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu hafta sonunda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları devam ederken, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu tarafından çeşitli denetimler gerçekleştirildi. Hafta sonu çalışmaları kapsamında devam eden yol çizgi çalışmalarını inceleyen Mehmetbeyoğlu, daha sonra Çelebibağı Jandarma Kontrol Noktasını ziyaret etti. Buradaki incelemelerinin ardından Erciş Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğüne geçen Mehmetbeyoğlu, Erciş Belediyesi tarafından hizmete alınan kar küreme makinelerini inceledi. - VAN

Kaymakam Mehmetbeyoğlu çalışmaları denetledi
Kaymakam Mehmetbeyoğlu çalışmaları denetledi
Kaymakam Mehmetbeyoğlu çalışmaları denetledi
Kaymakam Mehmetbeyoğlu çalışmaları denetledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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