Kaymakam Mehmet İlidi'den esnaf ziyareti

18.09.2019 15:04

Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, esnaf ziyaretinde bulundu.

Kent merkezindeki Suat İshakoğlu Caddesi'nde bulunan iş yerlerini gezen İlidi, esnafla sohbet etti.

İlidi, yaptığı konuşmada, vatandaşlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirterek, her zaman esnafın yanında olacaklarını ve onlara destekte bulunacaklarını belirtti.

Esnaf da İlidi'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA