Kaymakam Mehmet Erdem şehitliği ziyaret etti Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, şehitlik ziyaretinde bulundu.

Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, şehitlik ziyaretinde bulundu.

İlçedeki Garnizon Şehitliğini ziyaret eden Erdem, şehit mezarlarındaki çiçeklere su verdi.

Erdem, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 31 Temmuz 2018'de, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu asker eşi annesi Nurcan Karakaya (25) ile şehit düşen Bedirhan Mustafa Karakaya'nın da kabrini ziyaret ederek dua okudu.

Kaynak: AA