Kaymakam Mehmet Can İrdelp: "Esnaflarımız bu zor günleri devletimizin desteği ile atlatıyor"
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Kaymakam Mehmet Can İrdelp: "Esnaflarımız bu zor günleri devletimizin desteği ile atlatıyor"

Kaymakam Mehmet Can İrdelp: 'Esnaflarımız bu zor günleri devletimizin desteği ile atlatıyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Kaymakam Mehmet Can İrdelp ve İl Genel Meclisi Üyeleri esnafları ziyaret etti.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Kaymakam Mehmet Can İrdelp ve İl Genel Meclisi Üyeleri esnafları ziyaret etti.

Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, yaptığı açıklamada, "İlçemizde (Covid-19) tedbirleri kapsamında faaliyet gösteren iş yeri sahipleriniz İl Genel Meclisi üyelerimiz ile birlikte ziyaret ettik. Kendi ticari faaliyetleri hakkında bizlere bilgiler vererek bir süre sohbette bulunduk. Hükümetimizin son esnaf destek paketinden memnun olduklarını anlattılar. İnşallah Korona virüs salgını kısa sürede tamamen atlatılacak ve esnafımız daha güzel ve kazançlı bir döneme girecektir" dedi.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren esnaflar, Kaymakam ve İl Genel Meclisi Üyelerine teşekkürlerini dile getirdiler. - KÜTAHYA

Kaymakam Mehmet Can İrdelp: 'Esnaflarımız bu zor günleri devletimizin desteği ile atlatıyor'
Kaymakam Mehmet Can İrdelp: 'Esnaflarımız bu zor günleri devletimizin desteği ile atlatıyor'
Kaymakam Mehmet Can İrdelp: 'Esnaflarımız bu zor günleri devletimizin desteği ile atlatıyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kaymakam Mehmet Can İrdelp: "Esnaflarımız bu zor günleri devletimizin desteği ile atlatıyor" - Haberler Ekonomi
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