Kaymakam Malik Çalışır, gazetecilerle buluştu

31.10.2019 16:52

Darende Kaymakamı Malik Çalışır, ilçede göre yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Çalışır, Hükümet Konağında gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, yurt içi ve yurt dışı birçok kamu görevinde bulunduğunu belirterek, son olarak Darende'ye atandığı için mutlu olduğunu söyledi.

Basının kamu ve ilçe için önemine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Haber alma hakkı vatandaşın en önemli haklarından biridir. Bu hakkı en kolay ve en yaygın bir şekilde kullanma yolu da yazılı ve görsel basından geçmektedir. Sizler bir kamu görevi yapmaktasınız. Bu nedenle zaman zaman sizlerle bir araya gelmek, gerek sizlerin sorunlarını dinlemek, gerekse ilçemizin sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunmak istiyorum. Bu şekilde çalışmamızın ilçemize büyük bir yararı olacağı kanısındayım. Darende'nin tanıtımı noktasında da yerel basınımıza büyük görevler düşüyor."

Kaymakam Çalışır, ilçede ulusal ajans temsilcililerinin olmasının büyük bir avantaj olduğunu belirterek, "Özellikle kriz yönetimi ve kamuoyunun aydınlatılması noktasında basınla işbirliği içinde çalışmak bizim de işimizi kolaylaştıracaktır. Ortak mutluluğunuz Darende'nin gelişmesi, refahıdır." dedi.

Kaynak: AA