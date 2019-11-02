Kaymakam Mahmut Şener'in köy ziyaretleri devam ediyor

02.11.2019 12:00

Kilis'in Polateli Kaymakamı Mahmut Şener, köy ziyaretlerine devem ederek vatandaşlarla bir araya geldi.



Kaymakam Şener, İl Genel Meclisi üyesi Cuma Avcı, Ramazan Kurşunoğlu ile daire amirleri ile birlikte köy ziyareti ve vatandaşla buluşma toplantısı Ömeroğlu Köyünde gerçekleşti. Vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Şener, vatandaşların taleplerini dinleyerek çözümü hususunda ilgili müdürlere konuların takip edilmesi noktasında talimat verdi. - KİLİS

Kaynak: İHA