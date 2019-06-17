Kaymakam, lojmanın bahçesine kurduğu sera ile topluma mesaj verdi

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesi Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu'nun ikamet ettiği lojmanın bahçesine kurduğu sera da üretim yapması ve bu yöntemle gençleri ilçede üretime davet etmesi büyük takdir topladı.

Kaymakam Abbasoğlu, yapmış olduğu sera ve ürünleri sosyal medyadan paylaşarak, gençleri İlçe Tarım Müdürlüğüne bu konuda yatırım yapmaları için davet etti.

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, "İlçemize örnek olması amacıyla lojmanın bahçesine kurmuş olduğum seradan çok iyi verim alıyorum. Dumlupınar ilçemizin toprağı çok verimli ve su yönünden hiçbir problemi yok. İlçemizde gece gündüz arasındaki ısı farkının fazla olması nedeniyle seracılık faaliyetlerine ağırlık verilmelidir. Ipard, genç çiftçi, vakıf kaynaklı sera kurmak isteyen tüm vatandaşlarımıza, İlçe Tarım Müdürlüğümüz koordinesinde tüm desteği vermeye hazırız. Yeter ki ilçe olarak üretmek isteyelim" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA