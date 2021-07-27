Kaymakam Kurt: "Eskişehir sanayisi gerçekten güçlü bir yapıya sahip"

Eskişehir İnönü Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt, Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret etti.

Eskişehir İnönü Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt, Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret etti. Ziyarette konuşan Kaymakam Kurt, Eskişehir'de güçlü bir sanayi altyapısının olduğunu vurgulayarak, "Eskişehir sanayisi gerçekten güçlü ve gelişmiş bir yapıya sahip. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde çok önemli firmalar var. Ülkemizin en büyük OSB'lerinden biri Eskişehir'de, dünya çapındaki önemli markalar Eskişehir OSB'de üretim yapıyor. Güçlü bir ihracat yapınız var. Şehrin gelişimine ciddi katkı sağlıyorsunuz. Ayrıca Eskişehir OSB olarak önemli yatırımlara imza atıyorsunuz" dedi. Kaymakam Kurt, ilçenin gelişimi için iş birliklerini çok önemsediklerini aktararak, "Ziyaretimizin amacı İnönü ilçemizin gelişimi için neler yapabiliriz bunları konuşmak ve istişarelerde bulunmaktı. Gayet verimli bir görüşme oldu. Birlikte ortak çalışmalarda daha sık bir araya gelmeyi arzu ediyoruz" diye konuştu.

"Yeni yatırımcılar kazandırılması için sürekli çalışma içindeyiz"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Kaymakam Kurt'a Eskişehir Organize Sanayi Bölgesindeki firmalar, üretim çalışmaları, bölgenin gelişimi ile sürdürülen yeni yatırımlar konusunda ayrıntılı bilgiler verdi. Küpeli, "Eskişehir OSB'ye yeni yatırımcılar kazandırmak konusunda sürekli çalışma içindeyiz. En son 2. KOBİ-OSB'yi hayata geçirdik ve 566 bin metrekarelik alanda 142 firmaya yer tahsislerini gerçekleştirdik. Kısa sürede burada fabrikaların ve tesislerin yükselmeye başladığını göreceksiniz. 4 sene önce yerleşime açtığımız İmişehir'deki OSB 1. Gelişme Bölgesinin yaklaşık yüzde 60'lık kısmı yatırımcılara tahsis edilmiş durumda. Bu bölgemizdeki fabrikalar hızla yükseliyor ve Eskişehir ekonomisine katkı sağlamaya başlıyorlar. Ana ve yan sanayi iç içe bir ortamda üretim yapacaklar" dedi.

Başkan Küpeli, Eskişehir OSB olarak kurumlar arası iş birliğini çok önemsediklerini İnönü Kaymakamlığı ile birlikte Kurtuluş Savaşı'nda önemli bir yere sahip olan ilçenin ekonomik gelişimine katkı sunma noktasında iş birliği yapmaya her zaman hazır olduklarını dile getirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı