Kaymakam Kurnaz'dan Şehit Ailesine Ziyaret

Taşova Kaymakamı Kudret Kurnaz, 1995 yılında Mardin'in Savur ilçesinde şehit olan uzman onbaşı Şaban Gencel'in, Alpaslan köyünde yaşayan ailesini ziyaret etti.



Şehit Gencel'in annesi Döndü ve kardeşi Recep Gencel ile sohbet eden Kurnaz, yaptığı konuşmada, "Devlet olarak, canlarını seve seve ülkesi için feda eden aziz şehitlerimizin emanetleri olan ailelerinin yanındayız. Bizler aziz şehitlerimize minnet borçluyuz, aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun." dedi.

Kurnaz'a, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ömer Altun, Emniyet Müdürü Yılmaz Polat, Müftü Vekili Mehmet Yeşersin ve protokol üyeleri eşlik etti.