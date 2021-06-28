Kaymakam Küpeler Sakinleriyle Görüştü
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Kaymakam Küpeler Sakinleriyle Görüştü

Kaymakam Küpeler Sakinleriyle Görüştü
Habermetre - Haberler | Toplum

Kaymakam Küpeler sakinleriyle görüştüDemirci Kaymakamı Adem Kaya Küpeler Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi Kaymakam Kaya, vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinleyerek ilçeye bağlı mahallelerde sorunlarının çözümü için kaymakamlık olarak ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Kaymakam Küpeler sakinleriyle görüştüDemirci Kaymakamı Adem Kaya Küpeler Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi Kaymakam Kaya, vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinleyerek ilçeye bağlı mahallelerde sorunlarının çözümü için kaymakamlık olarak ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Kaynak: Habermetre

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