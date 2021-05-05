Kaymakam Kotan'dan kısıtlamadan muaf esnafa ziyaret
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Kaymakam Kotan'dan kısıtlamadan muaf esnafa ziyaret

Kaymakam Kotan'dan kısıtlamadan muaf esnafa ziyaret
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tam kapanma sürecinde kısıtlamadan muaf olan esnafı ziyaret etti.

İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tam kapanma sürecinde kısıtlamadan muaf olan esnafı ziyaret etti.

Kaymakam Kotan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta ve İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş ile tam kapanma sürecinde vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösteren bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıları ziyaret etti.

Esnaf, kendilerine hayırlı işler dileyen Kotan'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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