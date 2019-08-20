Kaymakam Koşal, yapımı devam eden yeni telesiyej hattında incelemelerde bulundu

20.08.2019 15:26

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Sarıkamış Kayak merkezinde yapımı devam eden yeni telesiyej hattını yerinde inceledi.

Sarıkamış Kayak Merkezinde yapımı devam eden ve 2019-2020 kış sezonunda kayak severlerin hizmetine sunulacak olan Türkiye'nin ilk ve tek yeni kapalı telesiyej sisteminin montaj ve inşaat çalışmalarını inceleyen Kaymakam Koşal, yetkililerden bilgi aldı. - KARS

Kaynak: İHA